Френски триумф на турнира в Сао Пауло

Французойката Тянцоа Ражаона спечели първа титла в кариерата си, след като стана шампионка на турнира по тенис на твърди кортове WTA 250 в Сао Пауло (Бразилия) с награден фонд 275 094 долара.

В спора за трофея тя победи Джанис Тиен (Индонезия) с 6:3, 6:4 за 82 минути. И за двете това беше дебют на финал на WTA.

19-годишната Ражаона е първата френска тинейджърка, която печели титла след Осеан Доден през 2016 година и първата французойка с трофей на твърди кортове след Каролин Гарсия на Финалите на WTA през 2022-а.

"Беше наистина стресираща седмица за мен. Първият кръг беше наистина труден. Не знаех, че ще спечеля това състезание тук, в Бразилия, в първото му издание. Така че, дори не знам какво да кажа", заяви шампионката по време на награждаването.