Американската тийнейджърка Ива Йович спечели първата си WTA титла

Американката Ива Йович спечели първата си титла от WTA на тенис турнира в Гуадалахара, след като се наложи на финала над колумбийката Емилиана Аранго с 6:4, 6:1.

17-годишната тийнейджърка от Калифорния стана най-младата състезателка и най-младата американка, която печели турнир от категорията WTA 500 след Коко Гоф през 2021. С успеха Йович ще пробие за първи път в Топ 50 на ранглистата.

A first-time champion at 17 years old 👏



Iva Jovic defeats Arango 6-4, 6-1 for her debut title!#GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/erAqD1dGhf — wta (@WTA) September 14, 2025

24-годишната Аранго се бори във финала, въпреки че беше болна. тя спаси три сетбола в първата част при 5:3 за съперничката й. Колумбийката успя да се защити на свой сервис, но след това Йович спечели сета при подаването си. Американката доминира явно във втория сет, като затвори мача за по-малко от 90 минути.

"Показа толкова много хъс за борба и даде шоу на публиката", каза Йович за Аранго след победата си. "Не е лесно да играеш на тура, когато си млад. Но хора като Емилиана правят всичко по-лесно, като винаги имат усмивка на лицето си", каза още Ива Йович.

