  Осасуна
  2. Осасуна
  Осасуна спечели и второто си домакинство

  • 14 сеп 2025 | 21:52
  • 109
  • 0
Осасуна победи Райо Валекано с 2:0 в мач от четвъртия кръг на Ла Лига, игран в Памплона.

Раул Гарсия откри резултата за баския тим още в 15-ата минута, след като се пребори за спорна топка в наказателното поле и я прати под гредата на вратата на Аугусто Баталия. В 77-ата минута Йон Монкайола подаде пас с копване на топката към Икер Бенито и последният с незабавен удар в левия долен ъгъл направи 2:0.

Благодарение на трите точки Осасуна се изкачи на девето място в класирането с 6 точки. Райо Валекано е пет позиции по-надолу с 4 пункта.  

Снимки: Gettyimages

