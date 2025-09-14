Популярни
  Бетис навакса изоставане от два гола

Бетис навакса изоставане от два гола

  14 сеп 2025 | 19:53
Бетис навакса изоставане от два гола

Бетис спечели точка при гостуването си на Леванте, като навакса изоставане от 0:2 и в крайна сметка стигна до 2:2 в края на срещата от Ла Лига.

Домакините от Валенсия поведоха с 2:0 още до десетата минута с попадения на Иван Ромеро и Ета Ейонг. Бетис реагира веднага, но гол на Серхи Алтимира не бе зачетен заради засада. Гостите от Севиля все пак се върнаха в мача в добавеното време на първата част, когато Кучо Ернандес направи 2:1 след асистенция на Алтимира. В 81-вата минута Пабло Форналс се възползва от подаване на Абдел Езалзули и подпечата точката за тима си.

Бетис е на девета позиция в класирането с 6 точки, а Леванте е в зоната на изпадащите само с един пункт по момента.

Снимки: Imago

