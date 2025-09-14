Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  Чиликов: Не трябва да се отпускаме

Чиликов: Не трябва да се отпускаме

  • 14 сеп 2025 | 17:31
  • 663
  • 0
Чиликов: Не трябва да се отпускаме

Наставникът на Дунав Георги Чиликов бе доволен от победата на тима му като гост на Пирин (Благоевград). Специалистът обаче предупреди, че трябва отборът да стои здраво стъпил на земята.

Дунав обърна Пирин и продължи безгрешния си поход
Дунав обърна Пирин и продължи безгрешния си поход

“Взехме победа на едно трудно за игра място. Има моменти, в които тотално изключваме и това не ми харесва. Това не трябва да се допуска, ако искаме да растем като отбор. При нас няма титуляри и резерви. Събрали сме група, в която имаме конкуренция. Създаваме ситуации в атака. Ние имаме качество да вървим нагоре, но отпуснем ли се и не играем на 100% ще загубим. Ако не си мотивиран, не става. Момчетата го разбират и това ме радва. И миналата година играхме силно срещу първите, а губехме от по-слабите”, каза Чиликов.

