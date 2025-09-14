GamerLegion се подсили с млад полски талант

Отборът на GamerLegion подписа с младия полски снайперист Милан "hypex" Половиец. Той идва от тима на Betclic, който вчера официализира освобождаването му, споделяйки, че геймърът е продаден на клуб от Tier 1 сцената.
С подписването на Половиец сегашният снайперист Джеръми "Kursy" Гаст ще остане на скамейката след приключването на FISSURE Playground 2. Преди трансфера си в GamerLegion hypex показа сериозен потенциал с Betclic, като за по-малко от година в полския отбор поддържаше среден рейтинг 1.14.