  Българските национали откриха Световното по борба с две победи и две загуби

  • 13 сеп 2025 | 17:58
  • 173
  • 0
Михаил Георгиев и Ален Хубулов спечелиха по една победа на Световното първенство по борба в Загреб, но допуснаха поражения и ще се надяват на репешажи за отличия в първите категории на свободния стил. Полуфиналите в категориите с български борци са тази вечер от 20 часа.

Георгиев започна с техническо превъзходство и 10:0 срещу канадеца Майкъл Зейл, който отстъпи на българина за по-малко от една част. В следващата си схватка обаче той бе туширан от един от фаворитите в категорията Тьомьор-Очирин Тулга. Монголецът записа официален дебют на 70 кг, като той е двукратен вицешампион и трети в света в долната категория до 65 кг.

Ален Хубулов започна в тежката категория с победа с 10:6 срещу казахстанеца Алишер Йергали, след което обаче отстъпи с 2:4 срещу унгарския национал Владислав Баитцаев. Роденият в Русия ветеран е световен вицешампион от 2022 и бронзов медалист от еврофиналите през миналата година.

Следващите схватки на Тулга и Баитцаев са четвъртфинални.

