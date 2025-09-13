Валентина Георгиева се класира за финала на прескок на Световната купа по спортна гимнастика

Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева се класира за финала на прескок на Световната купа по спортна гимнастика във френската столица Париж.

Българката получи в квалификациите оценка от 13.633 точки, която й отреди трета позиция. Финалът е в неделя.

Германката Карина Шьонмайер е с най-висока оценка в пресявките - 14.133 точки.

Валентина Георгиева участва и в квалификациите на греда и получи оценка от 11.966 точки, но състезанието продължава и все още не е ясно дали тя ще бъде сред финалистките.

Възпитаничката на Филип Янев е единствената българска представителка на Световната купа в Париж.