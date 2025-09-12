Дерби на старта на новия сезон в пернишкото Областно футболно първенство

С дерби ще започне новия сезон на пернишкото Областно футболно първенство, съобщи председателят на Областния съвет (ОС) на БФС в Перник Венцислав Василев.

Първите четири мача ще се изиграят утре (събота, 13 септември). Василев уточни, че тази година отборите са с един по–малко или общо 19 състава, които са разделени в две групи, каквато е традицията в последните години в региона. Като местно дерби се очертава мачът между Спортист Драгичево и Витоша Долна Диканя, допълни председателят на ОС на БФС.

Венцислав Василев коментира и традиционното картотекиране на играчите, като даде положителна оценка на клубовете, които са представили изрядни документи и са вложили старание в подоготваката си. Представителите на местните отбори вече са привикнали със системата за електронноо картотекиране, което беше въведено още през миналия сезон.

Председателят на ОС на БФС в Перник пожела на всички участници в областното футболно първенство да бъдат здрави, без контузии и много феърплей, за да може най – добрият да победи. Това са и условията, които биха приобщили повече публика на стадионите в малките населени места, каза още Венцислав Василев.

Тази година ще бъде запазен миналогодишния формат, в който отборите класирали се от първо до пето място в сезон 2024/2025 г. в двете групи – ще формират А-1 областната група за новия сезон 2025/2026 г., а останалите А-2 група.

Венцислав Василев пое поста на председател на ОС на БФС в Перник в първите дни на месец юни тази година. Под негово ръководство протече кампанията по подаването на заявления и документи за новия сезон в Областната футболна група.