  • 12 сеп 2025 | 21:33
Чепаринов с реми в 8-ия кръг на турнира на ФИДЕ в Самарканд, поражения за Стефанова и Салимова

Българският гросмайстор Иван Чепаринов завърши реми с белите фигури с Иван Землянски от Русия в партия от 8-ия кръг на Големия турнир на ФИДЕ в Самарканд (Узбекистан). Двамата се съгласиха на равенство на 82-ия ход, след като останаха без фигури при почти непрекъсната размяна. Така с 4 точки Чепаринов заема 44-о място при мъжете, като такъв актив имат още 31 шахмати, но българинът е с най-добри допълнителни показатели.

Начело в класирането е германецът Блуебаум с 6 точки, след като завърши реми с белите фигури с преследвача си Нихал Сарин от Индия, който е 2-и също с 6, но има по-лоши допълнителни показатели.

При жените двете българки претърпяха поражения. Антоанета Стефанова с белите фигури падна от младата китайка Сун Юсин, а Нургюл Салимова отстъпи на сръбкинята Теодора Иняц.

След поражението, дошло на 61-ия ход и при пешка аванс на китайката, Стефанова е на 10-о място с 5 точки, изоставайки на 1.5 точки от лидерката Катерина Лагно (Русия). Лагно днес победи Мария Музичук (Украйна). Салимова пък е на 34-о място с 3.5 точки и утре ще срещне представителката на домакините Умида Омонова.

