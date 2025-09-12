Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Шумен надви Левски в София

Шумен надви Левски в София

  • 12 сеп 2025 | 20:44
  • 528
  • 0
Шумен надви Левски в София

Левски загуби първата си контрола преди началото на новия сезон. “Сините” отстъпиха пред Шумен с 69:76 в зала “Триадица”.

Първата част завърши с аванс от 20:17 за шуменци, които на почивката вече водеха с 45:31.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Второто полувреме бе по-добро за “сините” и те се върнаха от двуцифрен пасив до само едно притежание разлика. Все пак, Шумен издържа на напрежението и стигна до победата.

Левски - Шумен 69:76 (17:20, 31:45, 49:59)

Снимка: Basketball Club Levski / Facebook

