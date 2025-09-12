Яспер Филипсен спечели 19-я етап на Вуелатата, Вингегор все по-близо до победата

Яспер Филипсен спечели 19-я етап от колоездачната обиколка на Испания. Белгиецът пресече първи финалната права след силен финален спринт заедно с основната група, а лидерът в генералното класиране Йонас Вингегор добави още четири секунди преднина пред преследвача Жоао Алмейда.

Филипсен измина 161.9 километра от Руеда в Гихуело за 3:50.35 часа. Белгийският състезател излезе начело близо до финала и постигна третата си етапна победа в тазгодишното издание на Вуелтата. Датчанинът Мадс Педерсен завърши на второ място със същото време, а трети се нареди Орлуис Аулар от Венецуела.

Вингегор завърши в групата, след като спечели четири бонус секунди на междинния спринт в Саламанка, на около 60 километра от финала. Основният му съперник Жоао Алмейда нямаше шансове да съкрати пасива си.

Предпоследният етап в събота е планински маршрут, разкриващ последния шанс за португалеца Алмейда да настигне Вингегор. Датчанинът е първи в генералното класиране с общо време от 68:57.44 часа, а Жоао Алмейда изостана с 44 секунди. Финалът на Обиколката на Испания е в неделя в Мадрид.

