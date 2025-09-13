Севиля издрапа до равенство срещу новак

Севиля и Елче направиха 2:2 в среща от 4-тия кръг на Ла Лига. Гостите бяха близо до още един престижен резултат, но попадение на Жерард Фернандес в 85-ата минута ги лиши от победата. Въпреки това, новаците продължават да нямат загуба и се намират на 6-то място в класирането.

Севиля се надяваше да запише втори пореден успех, след като преди паузата за националните отбори надви Жирона, но създаде твърде малко положения, за да заслужи трите точки.

Севилци излязоха напред в 28-ата минута с красив гол на Исаак Ромеро от границата на наказателното пле. Рубен Варгас отклони топката с глава и Ромеро, без да се бави, я насочи в долния десен ъгъл на вратата.

Отговорът на Елче дойде в началото на второто полувреме. Мартим Нето проби отляво и намери по перфектен начин Андре Силва, за когото не беше проблем да изравни. В 70-ата минута Елче стигна и до втори гол, дело на Рафа Мир от пряк свободен удар.

Последва натиск на Севиля и няколко пропилени възможности, за да се стигне до 85-ата минута, когато резервата Жерард Фернандес получи пас с пета от новото попълнение Алексис Санчес и с хубав шут донесе точката на домакините.

Равенството остави Севиля в долната половина на таблицата, а Елче се намира на 6-о място.

Снимки: Gettyimages