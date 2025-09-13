Арсенал без право на грешка срещу Нотингам

Арсенал и Нотингам Форест ще се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на Премиър лийг днес от 14:30 часа. Домакините ще искат да се върнат на победния път след загубата от Ливърпул преди международната пауза, докато гостите ще се опитат да се възстановят след тежкото поражение от Уест Хам. Срещата ще бъде ръководена от Дарън Ингланд.

Арсенал заема третото място в класирането с 6 точки от първите три мача, като има голова разлика 6:1. "Топчиите" са на три точки от лидера в класирането и победа в този мач би им позволила да се доближат до върха.



От своя страна, Нотингам Форест е на десета позиция с 4 точки и голова разлика 4:5. Гостите имат възможност с евентуален успех да се изкачат в горната половина на таблицата и да се доближат до зоната на европейските турнири.

Арсенал записа две победи и една загуба в първите три кръга на Премиър лийг. "Топчиите" стартираха сезона с победа като гост срещу Манчестър Юнайтед (1:0), последвана от разгромен успех над Лийдс (5:0). Последният им мач обаче завърши с поражение от Ливърпул (0:1).



Нотингам Форест има една победа, едно равенство и една загуба в първенството. Тимът надви Брентфорд (3:1), завърши наравно с Кристъл Палас (1:1) и загуби от Уест Хам (0:3).

В последните пет сблъсъка между двата отбора Арсенал има превес с три победи, едно равенство и една загуба. Последната среща между тях се състоя на 26 февруари 2025 г. на "Сити Граунд" и завърши 0:0. Преди това, на 23 ноември 2024 г., Арсенал спечели убедително с 3:0 на "Емиратс" с голове на Букайо Сака (15'), Томас Партей (52') и Итън Нуанери (86').



Единствената победа на Нотингам Форест в последните пет мача дойде на 20 май 2023 г., когато те спечелиха с 1:0 благодарение на гол на Тайуо Ауоний (19').

Виктор Гьокереш се очертава като основна заплаха за Арсенал в предстоящия мач. Шведският нападател вече има 2 гола в първенството, отбелязани при разгромната победа над Лийдс. С общо 3 удара в рамките на вратата от общо 3 опита, нападателят демонстрира изключителна точност. Въпреки че не успя да се разпише срещу Ливърпул в последния мач, Гьокереш ще бъде ключов за атаката на "топчиите" срещу Нотингам Форест.



За гостите Крис Ууд е основната офанзивна сила. Новозеландският нападател има 2 гола в първенството, отбелязани при победата над Брентфорд. Интересното е, че Ууд има богат опит срещу Арсенал, като е участвал в четири от последните пет срещи между двата отбора. Въпреки че не е отбелязвал срещу "топчиите" в тези мачове, неговият опит и познаване на противника могат да се окажат решаващи.

