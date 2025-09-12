Популярни
Стара Загора ще бъде домакин на три спортни събития този уикенд

  • 12 сеп 2025 | 16:44
  • 161
  • 0
Стара Загора ще бъде домакин на три спортни събития този уикенд

Стара Загора ще бъде домакин на три спортни събития в дните 13 и 14 септември - турнир по бадминтон „Млади таланти“, XXII традиционен турнир по художествена гимнастика "Импала къп" и състезание “Велорали Средна гора 2025", съобщи Петко Крумов, началник на отдел „Спортни дейности“ в Община Стара Загора.

Турнирът по бадминтон „Млади таланти“ ще се проведе на 13 и 14 септември в спортна зала „Берое“. Началото е  предвидено за 09.00 часа на 13 септември (събота).  Участие ще вземат клубове от Стара Загора, София, Пловдив, Пазарджик, Севлиево, Русе, Хасково, Гълъбово, Димитровград, Първомай и Брезово. Над 60 състезатели във възрастите деца и юноши/девойки ще мерят сили на 4 корта. Участниците ще играят единично и двойки, като в събота са срещите във възраст под 13 години, а в неделя - под 15 години.

XXII традиционен турнир по художествена гимнастика "Импала къп" също ще се проведе в събота и неделя в спортна зала „Стара Загора“. Официалното откриване ще бъде на 13 септември от 14.00 часа. Над 400 грации от цялата страна ще вземат участие в турнира, демонстрирайки своите умения в категориите ансамбли, индивидуално изпълнение и масов спорт. Класирането ще бъде разделено по възрастови групи, а организаторите са подготвили специални призове за най-добре представилите се гимнастички.

Традиционното състезание „Велорали Средна гора 2025 – колоездене в два етапа“ ще се проведе в центъра на курортното селище Старозагорски бани през уикенда. Организатор на състезанието е Сдружение „Клуб за колоездене и туризъм Зарата“. За участниците са подготвени 80 км добре обозначени трасета – 50 км в първия ден и 30 км във втория, подходящи както за колоездене, така и за бягане. Маршрутите преминават през красиви и приятни за каране и бягане местности в Средна гора и в подножието ѝ – на територията на Област Стара Загора. Първите трима, класирани във всяка дисциплина и категория, ще бъдат наградени.

Днес и утре в Стара Загора се провежда офроуд състезанието „Zagora Trophy“. В съботния състезателен ден маршрутът ще премине през селата Опан, Пъстрен, Кравино, Княжевско и Бяло поле, с финална точка отново в Опан. Общата дължина на състезателните участъци за двата дни е приблизително 430 километра.

