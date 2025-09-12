Ключова фигура за Турция до последно под въпрос за дербито с Гърция

Решението за участието на Джеди Осман за Турция в полуфиналния двубой срещу Гърция на Европейското първенство по баскетбол за мъже ще бъде взето в часовете преди мача.

Полуфиналът в латвийската столица Рига предстои тази вечер от 21:00 часа българско време, а преди това, от 17:00 часа, в спор за класиране на финала един срещу друг ще излязат другите полуфиналисти - световният шампион Германия и Финландия.

Осман контузи глезена си в четвъртфиналната среща с Полша във вторник, а участието му остава под въпрос, призна селекционерът на Турция Ергин Атаман.

"Възстановяването на Джеди продължава. Неговото състояние ще бъде ясно в деня на мача", потвърди селекционерът по повод 30-годишния баскетболист.

Осман, който не е взел участие във вчерашната тренировка на турския състав, до момента на ЕвроБаскет 2025 записва средно 14.2 точки и 2.4 борби.

