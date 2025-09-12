Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Барселона е фаворитът на феновете за спечелване на Шампионската лига

Барселона е фаворитът на феновете за спечелване на Шампионската лига

  • 12 сеп 2025 | 13:27
  • 407
  • 0
Барселона е фаворитът на феновете за спечелване на Шампионската лига

Нови данни от Kaizen Gaming и нейната платформа за онлайн залагания и игри - Betano, разкриват кои клубове са фаворитите на феновете от 19 държави за спечелването на най-големите трофеи в Европа през сезон 2025-26. Шампионската лига стартира на 16 септември, Лига Европа навлиза в следващата си фаза по-късно този месец, а Лигата на конференциите предстои да започне през октомври.

Данните от активността в 19 държави показват, че Барселона е фаворит за успех в Шампионската лига с 40% от всички залози, докато Рома заема първото място в Лига Европа, като 22% от феновете прогнозират, че клубът ще спечели трофея. Данните разкриват също, че Кристъл Палас е фаворитът на феновете за победа в Лига на конференциите.

Прогнози за Шампионската лига:

Барселона доминира, докато ПСЖ пада: Въпреки сравнително тихия трансферен прозорец в сравнение с английските си конкуренти, Барселона изпреварва останалата част от групата, като 40% от залагащите вярват, че клубът ще стигне докрай. Това е далеч по-висок процент в сравнение с останалите фаворити и ожесточени съперници Реал Мадрид (14%) и шампиона на Висшата лига Ливърпул (13%). Изненадващо миналогодишните победители Пари Сен Жермен слизат до четвърто място (8%), а Байерн Мюнхен (5%) допълват челната петица.

● Финал на Барселона срещу Ливърпул: Феновете прогнозират финал на Барселона срещу Ливърпул с 36% и 23% от поставените залози, посочвайки тези два клуба като най-добрия избор за достигане до финала. Ще можем ли да видим повторение на спиращите дъха полуфинали през 2018/19?

Прогнози за Лига Европа:

● Три клуба лидират: С приключването на квалификациите и плейофите, вълнението се натрупва и за старта на Лига Европа по-късно този месец. Според последните данни от залаганията три клуба се открояват като най-добрите избори на феновете, които да вземат сребърните трофеи: Рома (22%), Нотингам Форест (21%) и Астън Вила (18%). През миналия сезон на финала на Лига Европа участваха два английски отбора - Тотнъм и Манчестър Юнайтед. Ще можем ли да видим друг отбор този сезон редом с Нотингам Форест и Астън Вила? Скоро предстои да разберем. Другите два отбора, влизащи в челната петица, са двукратни победители в състезанията - Порто (6.82%) и изненадващо - ПАОК (6.79%) от Гърция.

Прогнози за Лигата на конференциите на УЕФА:

Кристъл Палас води в групата: Феновете възлагат най-голяма надежда на Кристъл Палас да стигне до финала с почти една трета от залозите (32%). След като обстоятелствата извън терена доведоха до това, че Кристъл Палас пропусна да се състезава в Лига Европа, могат ли те да претендират за европейска слава? На второ място с равни прогнозни резултати се нареждат Фиорентина (25%) и гръцкия клуб АЕК (25%). В крайна сметка италианският отбор достига до финала на състезанието два пъти, докато триумфът на Олимпиакос през 2024 г. показа, че друг гръцки отбор може да го спечели отново. Следващ е Шахтьор Донецк с 4% от залозите, а Райо Валекано допълва челната петица с 3,5%.

Относно Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming е една от най-големите GameTech компании в света. С фокус върху технологиите и хората, компанията има за цел непрекъснато да развива изживяването от игрите, които предлага на милиони потребители по целия свят, и да забавлява спортните фенове по иновативен и отговорен начин.

Kaizen Gaming е легализиран в България и международен организатор на игри с установено присъствие на множество пазари в Европа, Америка и Африка чрез водещата си марка Betano. Компанията има повече от 2700 служители по целия свят.

За повече информация посетете уебсайтовете на Kaizen Gaming и Betano

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Консейсао и Мирети с минимални шансове да играят срещу Интер

Консейсао и Мирети с минимални шансове да играят срещу Интер

  • 12 сеп 2025 | 07:36
  • 854
  • 0
Барселона предлага нов договор на талант от школата

Барселона предлага нов договор на талант от школата

  • 12 сеп 2025 | 06:58
  • 2233
  • 0
Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

  • 12 сеп 2025 | 06:35
  • 16719
  • 5
В Португалия обявиха Роналдо за "Най-великия за всички времена"

В Португалия обявиха Роналдо за "Най-великия за всички времена"

  • 12 сеп 2025 | 06:16
  • 7701
  • 14
Капитанът на Дженоа удължи договора си

Капитанът на Дженоа удължи договора си

  • 12 сеп 2025 | 06:04
  • 1213
  • 0
Нов проблем с контузен в Атлетико Мадрид

Нов проблем с контузен в Атлетико Мадрид

  • 12 сеп 2025 | 05:25
  • 1386
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

  • 12 сеп 2025 | 14:16
  • 12281
  • 15
Ясни съперниците на България за Лига на нациите, имаме голям шанс да спечелим група

Ясни съперниците на България за Лига на нациите, имаме голям шанс да спечелим група

  • 12 сеп 2025 | 14:03
  • 6143
  • 1
Стоичков: Филипов и Орманджиев се провалиха! Хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има

Стоичков: Филипов и Орманджиев се провалиха! Хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има

  • 12 сеп 2025 | 10:40
  • 11849
  • 45
Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

  • 12 сеп 2025 | 07:15
  • 5748
  • 0
Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

  • 12 сеп 2025 | 07:00
  • 7838
  • 3
Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

  • 12 сеп 2025 | 06:35
  • 16719
  • 5