Барселона е фаворитът на феновете за спечелване на Шампионската лига

Нови данни от Kaizen Gaming и нейната платформа за онлайн залагания и игри - Betano, разкриват кои клубове са фаворитите на феновете от 19 държави за спечелването на най-големите трофеи в Европа през сезон 2025-26. Шампионската лига стартира на 16 септември, Лига Европа навлиза в следващата си фаза по-късно този месец, а Лигата на конференциите предстои да започне през октомври.

Данните от активността в 19 държави показват, че Барселона е фаворит за успех в Шампионската лига с 40% от всички залози, докато Рома заема първото място в Лига Европа, като 22% от феновете прогнозират, че клубът ще спечели трофея. Данните разкриват също, че Кристъл Палас е фаворитът на феновете за победа в Лига на конференциите.

Прогнози за Шампионската лига:

● Барселона доминира, докато ПСЖ пада: Въпреки сравнително тихия трансферен прозорец в сравнение с английските си конкуренти, Барселона изпреварва останалата част от групата, като 40% от залагащите вярват, че клубът ще стигне докрай. Това е далеч по-висок процент в сравнение с останалите фаворити и ожесточени съперници Реал Мадрид (14%) и шампиона на Висшата лига Ливърпул (13%). Изненадващо миналогодишните победители Пари Сен Жермен слизат до четвърто място (8%), а Байерн Мюнхен (5%) допълват челната петица.



● Финал на Барселона срещу Ливърпул: Феновете прогнозират финал на Барселона срещу Ливърпул с 36% и 23% от поставените залози, посочвайки тези два клуба като най-добрия избор за достигане до финала. Ще можем ли да видим повторение на спиращите дъха полуфинали през 2018/19?

Прогнози за Лига Европа:

● Три клуба лидират: С приключването на квалификациите и плейофите, вълнението се натрупва и за старта на Лига Европа по-късно този месец. Според последните данни от залаганията три клуба се открояват като най-добрите избори на феновете, които да вземат сребърните трофеи: Рома (22%), Нотингам Форест (21%) и Астън Вила (18%). През миналия сезон на финала на Лига Европа участваха два английски отбора - Тотнъм и Манчестър Юнайтед. Ще можем ли да видим друг отбор този сезон редом с Нотингам Форест и Астън Вила? Скоро предстои да разберем. Другите два отбора, влизащи в челната петица, са двукратни победители в състезанията - Порто (6.82%) и изненадващо - ПАОК (6.79%) от Гърция.

Прогнози за Лигата на конференциите на УЕФА:

● Кристъл Палас води в групата: Феновете възлагат най-голяма надежда на Кристъл Палас да стигне до финала с почти една трета от залозите (32%). След като обстоятелствата извън терена доведоха до това, че Кристъл Палас пропусна да се състезава в Лига Европа, могат ли те да претендират за европейска слава? На второ място с равни прогнозни резултати се нареждат Фиорентина (25%) и гръцкия клуб АЕК (25%). В крайна сметка италианският отбор достига до финала на състезанието два пъти, докато триумфът на Олимпиакос през 2024 г. показа, че друг гръцки отбор може да го спечели отново. Следващ е Шахтьор Донецк с 4% от залозите, а Райо Валекано допълва челната петица с 3,5%.

Относно Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming е една от най-големите GameTech компании в света. С фокус върху технологиите и хората, компанията има за цел непрекъснато да развива изживяването от игрите, които предлага на милиони потребители по целия свят, и да забавлява спортните фенове по иновативен и отговорен начин.

Kaizen Gaming е легализиран в България и международен организатор на игри с установено присъствие на множество пазари в Европа, Америка и Африка чрез водещата си марка Betano. Компанията има повече от 2700 служители по целия свят.

За повече информация посетете уебсайтовете на Kaizen Gaming и Betano