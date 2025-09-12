Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  11 грации влизат в националния отбор жени индивидуално за следващия сезон

11 грации влизат в националния отбор жени индивидуално за следващия сезон

  • 12 сеп 2025 | 13:09
  • 244
  • 1
11 грации влизат в националния отбор жени индивидуално за следващия сезон

Управителният съвет на Българска федерация художествена гимнастика утвърди имената на 11 състезателки, които ще бъдат в състава на националния отбор жени индивидуално за следващия сезон.

На централизирана подготовка ще бъдат Стилияна Николова, Ева Брезалиева, Дара Малинова, Дара Стоянова, Яница Динева, Олександра Шалуева, Анастасия Калева и Алекса Рашева. Никол Тодорова, Деница Минкова и Ивайла Горанова ще тренират децентрализирано.

Стилияна Николова спечели пет медала на Световното първенство в Бразилия в края на август, след като стана втора в многобоя и отборно, втора на обръч и на лента, както и трета на бухалки.

Междувременно БФХГ обявява конкурс за старши треньор на национален отбор девойки ансамбъл за периода 2026-2027 година. Срокът за подаване на документи е 15.10.2025 г. Досега начело на тима бяха Кристина Илиева и Жанина Иванова.

