  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Канадските "изнасилвачи" се завръщат в НХЛ от 1 декември

Канадските "изнасилвачи" се завръщат в НХЛ от 1 декември

  • 12 сеп 2025 | 11:43
Канадските "изнасилвачи" се завръщат в НХЛ от 1 декември

Националната хокейна лига (НХЛ) и Асоциацията на играчите ще позволят на канадските хокеисти, оправдани по обвинения в изнасилване, да играят в мачове от първенството, считано от 1 декември.

Играчите ще могат да подписват договори с клубове от НХЛ от 15 октомври.

В началото на 2024 година петима национали на Канада, играли на Световното първенство по хокей за младежи през 2018-a, бяха обвинени в изнасилване. Вратарят Картър Харт, защитникът Кал Фут и нападателите Алекс Форментон, Дилън Дубе и Майкъл Маклауд бяха оправдани на 25 юли. Жената, която ги съдеше, не успя да докаже твърденията си. Тя била станала тяхна жертва по време на галавечер на 18 юни 2018 година, когато тимът е трябвало да отпразнува спечелената световна титла.

Висшият съд на Онтарио оправда играчите в края на юли. Съдът не е сметнал показанията на жалбоподателя за "достоверни и надеждни".  След това беше обявено, че НХЛ ще проведе вътрешно разследване и докато то не приключи, играчите, замесени в случая, няма да имат право да играят в шампионата.

