  Левски (Карлово)
  2. Левски (Карлово)
Мирослав Банчевски: Ще е интересно

  • 12 сеп 2025 | 08:52
  • 233
  • 0

Утре Левски (Карлово) играе в Съединение с местния Гигант. Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

Гигант е отбор с ясна футболна визия. Имат можещи изпълнители. Могат да бият всеки в групата. Разчитат на футболните си умения. Това е плюс за нас, защото и ние се стремим да правим същото. Подготвяме се изключително сериозно. Поводи за притеснения няма. Срещу всеки, без значение класата му, излизаме да го победим. Очаквам предстоящия мач да е интересен, защото и двата отбора залагат на чисто футболни аргументи“, коментира пред Sportal.bg Мирослав Банчевски, спортен директор на Левски

Снимки: levskikarlovo.com

