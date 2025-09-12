Мирослав Банчевски: Ще е интересно

Утре Левски (Карлово) играе в Съединение с местния Гигант. Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Гигант е отбор с ясна футболна визия. Имат можещи изпълнители. Могат да бият всеки в групата. Разчитат на футболните си умения. Това е плюс за нас, защото и ние се стремим да правим същото. Подготвяме се изключително сериозно. Поводи за притеснения няма. Срещу всеки, без значение класата му, излизаме да го победим. Очаквам предстоящия мач да е интересен, защото и двата отбора залагат на чисто футболни аргументи“, коментира пред Sportal.bg Мирослав Банчевски, спортен директор на Левски.

Снимки: levskikarlovo.com