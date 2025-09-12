Петър Кюмюрджиев: Сред най-опасните са

Едноименния тим на Созопол играе утре в Казанлък с местния Розова долина. Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои ни изключително тежък мач. Розова долина е сред най-опасните отбори, с който всички в групата се съобразяват. Води го млад треньор, постоянно доказващ, че си разбира от работата. Подобно на нашия състав и те разчитат на млади футболисти. Очаквам да се получи хубав двубой и нека по-добрия да се поздрави с успех“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Созопол Петър Кюмюрджиев.

Снимка: ФК Созопол - фейсбук