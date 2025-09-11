Президентът на FAPA : Необходимо е за България да може да покаже възможностите на тези младежи"

Президентът на Федерацията по адаптирана физическа активност Слав Петков заяви, че дори не се е замислял, когато е била спечелена кандидатурата на България за Световното първенство за атлети със синдром на Даун. Спортният форум ще се проведе от 13 до 19 юни следващата година в София.

За първи път България ще бъде домакин на събитие от такъв мащаб, посветено изцяло на спортисти със синдром на Даун.

"Изобщо даже не съм се замислял и знам, че е необходимо за България, за да може да покажем възможностите на тези младежи и какво наистина могат. Още повече ще можем да покажем как можем да ги реализираме в нашето общество и да покажем на институциите, че трябва да работим заедно в името на тяхното бъдеще", каза Петков в интервю за БТА.

"Естествено, че винаги нуждите ще са на лице, защото за организирането на един такъв огромен форум наистина ще трябват големи средства, за да го постигнем и да го направим както трябва. Иначе очакваме около 500 състезатели от всички континенти да се съберат тук и да покажат своите възможности. Искам да кажа, че тук ще дойдат само и единствено професионалисти - хора и младежи, които се занимават професионално със спорт и наистина българската аудитория ще може да се наслади на нещо уникално, защото ще види техните възможности, а те почти не се различават от спортистите в норма", добави той.

На днешната пресконференция в Националния пресклуб на БТА присъстваха и част от състезателите, които в последните няколко години спечелиха редица медали от световни и европейски първенства за спортисти със синдром на Даун.

'Те са в много тежък режим, абсолютно подготвителен режим. Тренираме шест пъти в седмицата, като през деня те са в двуразови тренировки - сутрешна и следобедна. Наистина тренират на прага на възможностите и благодарение на колегите от спортните федерации, с които тук достатъчно добре работим и те ни подсигуряват едни наистина професионални треньори, които да може да гоним и да повишаваме възможността на нашите младежи", коментира още президентът на федерацията.

Световното първенство в София ще бъде в пет вида спорта: спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

"Засега сме заявили в четири спорта участници. В момента подготвяме и младеж, който е за тенис на маса, но той още не е сигурен, така че ще имаме състезатели в леката атлетика, ще имаме състезатели в художествената гимнастика, в спортната гимнастика и имаме засега само една ракета във тениса. Преди бройни дни той направи тренировка с Григор Димитров в Хасково, така че надяваме се да ни зарадва нашият тенисист и не само той, всички състезатели, които се подготвят тук на местно ниво", завърши Слав Петков.