Удвояват полицейската охрана за финала на Ла Вуелта в Мадрид

  • 11 сеп 2025 | 16:28
Удвояват полицейската охрана за финала на Ла Вуелта в Мадрид

Броят на служителите от общинската полиция в Мадрид, които ще са ангажирани с осигуряването на сигурността на финала на колоездачната Обиколка на Испания в неделя "ще бъде удвоен", обявиха организаторите, цитирани от АФП. Мярката се налага заради непрекъснатите пропалестински протести, които принудиха организаторите да скъсят няколко етапа до момента.

"Общинската полиция ще има повече от 800 служители, които ще заемат позиции по дължината на цялото трасе - около 40 км, като първоначалният план бе да не бъдат повече от 500", съобщи на пресконференция Инма Саес, който е заместник-кмет на града. Ще има подкрепления и от националната полиция, за да се осигури безпроблемното приключване на състезанието.

Тези 800 общински полицаи ще се присъединят към 1100 агенти на националната полиция, които бяха изпратени като подкрепление заради протестите срещу тима на Израел-Премиер Тех, който бе основан от израело-канадския милиардер Силван Адамс.

В събота ще има също допълнително 400 служители на Гражданската гвардия, които ще съблюдават за сигурността на предпоследния етап на Обиколката на Испания, който ще се състои в региона на Мадрид.

