  Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

  • 11 сеп 2025 | 13:09
  • 1157
  • 3
Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

Христо Стоичков и Димитър Димитров-Херо проведоха разговор за бъдещето на националния отбор. Това се случи по време на третото издание на детския футболен турнир, носещ името на носителя на Златната топка. Именно Димитров е сред спряганите имена за наследник на Илиан Илиев, който напусна поста селекционер на националния отбор преди няколко дни.

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна
Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

Двамата са дискутирали евентуалното завръщане на Херо начело на "трикольорите". Той вече беше начело на България в периода 1998-1999 година, а под негово ръководство Камата изигра последния си мач с националната фланелка - 1:1 срещу Англия.

"Представихме се по-добре от Турция. Ние загубихме само с три гола, а те с шест", лаконичен бе Стоичков.

Стотици фенове се събраха в центъра на Бургас, за да се срещнат с легендата на българския футбол.

