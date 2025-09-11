Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 14:00 Никола Цолов в Гостът на Sportal.bg
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Михаил Георгиев открива за България на Световното в Загреб

Михаил Георгиев открива за България на Световното в Загреб

  • 11 сеп 2025 | 12:42
  • 156
  • 1
Михаил Георгиев открива за България на Световното в Загреб

Националът на България в свободния стил борба в категория до 70 килограма Михаил Георгиев ще открие българското участие на предстоящото Световно първенство в Загреб.

Свободняците първи ще премерят сили, след това наред са дамите и класиците. Вижте пълната програма тук:

Часовете са в българско време.


Петък, 12 септември
15 ч – жребий, FS

Събота, 13 септември
11,30 ч квалификации, FS  Михаил Георгиев (70), Ален Хубулов (125) ,както и 61-86 кг
19,00 ч откриване
20,00 ч полуфинали

Неделя,14 септември
11,30 ч – репешажи; eлиминации,FS   Ивайло Тисов (57), Рамазан Рамазанов (74), Ахмед Батаев (92), както и 79 кг 
15,00 ч – жребий, жени
17,30 ч – полуфинали
19,00 ч – финали

Понеделник, 15 септември
11,30 ч – репешажи; елиминации: FS Ахмед Магамаев (97) и 65 кг, W 55-59 кг
17,30 ч – полуфинали
19,00 ч – финали


Вторник, 16 септември
11,30 ч – репешажи, елиминации: W  Ванеса Георгиева (76), както и 50-57-65 кг
17,30 ч – полуфинали
19,00 ч – финали


Сряда, 17 септември
11,30 ч – репешажи, елиминации: W  Биляна Дудова (62), Юлияна Янева (68), както и 53-72 кг
14,30 ч – жребий, класически стил
17,30 ч – полуфинали
19,00 ч – финали


Четвъртък, 18 септември:
11,30 ч – репешажи, елиминации: GR Стоян Кубатов (77), както и 55-82-130 кг
17,30 ч – полуфинали
19,00 ч – финали


Петък, 19 септември
11,30 ч – репешажи, елиминации:GR Дейвид Димитров (72), както и 60-72-97 кг
17,30 ч – полуфинали
19,00 ч – финали


Събота, 20 септември
11,30 ч – репешажи, елиминации: GR Николай Вичев (63), Даниел Александров (87), както и 67 кг
17,30 ч – полуфинали
19,00 ч – финали

Неделя, 21 септември
17,30 ч – репешажи
19,00 ч - финали

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Кимия Ализаде няма да участва на Световното

Кимия Ализаде няма да участва на Световното

  • 11 сеп 2025 | 09:27
  • 4007
  • 0
И Рами Киуан е на полуфинал

И Рами Киуан е на полуфинал

  • 10 сеп 2025 | 23:50
  • 11257
  • 9
Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

  • 10 сеп 2025 | 22:51
  • 16646
  • 3
Олимпийският шампион Хади Саеи: Винаги бих помогнал на българския отбор по таекуондо

Олимпийският шампион Хади Саеи: Винаги бих помогнал на българския отбор по таекуондо

  • 10 сеп 2025 | 20:38
  • 1805
  • 0
Уилиам Чолов завърши на петото място на Световното в Ливърпул

Уилиам Чолов завърши на петото място на Световното в Ливърпул

  • 10 сеп 2025 | 17:55
  • 1708
  • 0
SENSHI обещава екшън в открития ринг във Варна

SENSHI обещава екшън в открития ринг във Варна

  • 10 сеп 2025 | 16:50
  • 581
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

  • 11 сеп 2025 | 12:06
  • 10399
  • 1
Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

  • 11 сеп 2025 | 13:09
  • 1107
  • 0
Очаквайте на живо: Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg"

  • 11 сеп 2025 | 13:22
  • 245
  • 0
Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 20776
  • 28
Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

  • 11 сеп 2025 | 09:49
  • 9834
  • 18
Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

  • 11 сеп 2025 | 10:02
  • 4068
  • 24