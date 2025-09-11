Популярни
Очаквайте в 14:00 Никола Цолов в Гостът на Sportal.bg
Тадей Погачар увери, че волята му за победа е по-силна от всякога

  • 11 сеп 2025 | 12:27
  • 492
  • 0
Тадей Погачар увери, че волята му за победа е по-силна от всякога

Колоездачът Тадей Погачар заяви, че волята му за победа е по-силна от всякога, като настоящият шампион на Тур дьо Франс се готви да защити титлата си на Световното първенство на шосе по-късно този месец, съобщава агенция Reuters.

26-годишният състезател от екипа на Emirates XRG от ОАЕ спечели четвърта титла от колоездачната Обиколка на Франция през юли, преди да реши да пропусне Обиколката на Испания. Той се завръща в действие на еднодневни състезания в Квебек и Монреал, преди да насочи вниманието си към Световното първенство в Руанда от 21 до 28 септември.

"Винаги е трудно да си в добра форма в края на сезона, но все още съм мотивиран за последните си шест състезания", коментира Погачар.

"Световното първенство е голяма цел, така че се надявам да бъда готов. Надявам се, че върховата ми форма ще бъде на първенството, това е основната ми цел за края на сезона. Но никога не знаеш каква ще бъде формата ти, трябва да се ръководиш от инстинктите си", обясни 26-годишният словенец.

