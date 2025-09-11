Милен Василев получи покана за галавечеря по случай 40 години ЕШС

Председателят на Българска спортна федерация по шахмат Милен Василев получи специална покана лично от председателя на Европейския шахматен съюз Зураб Азмайпарашвили да присъства на гала вечерята по случай 40-годишнината от създаването на ЕШС. Събитието ще се състои на 11 октомври 2025 г. в Батуми, Грузия.
“ Това е ново и важно признание за активната работа на БСФШ. Благодарим за подкрепата на ГМ Зураб Азмайпарашвили, който още веднъж потвърди, че БСФШ е единственият легитимен член на ФИДЕ и ЕШС за България”, обявиха от шахматната организация.