»
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Състезание по летен биатлон за ветерани ще има в Троян на 13 и 14 септември

Състезание по летен биатлон за ветерани ще има в Троян на 13 и 14 септември

  • 11 сеп 2025 | 10:21
  • 79
  • 0
Състезание по летен биатлон за ветерани ще има в Троян на 13 и 14 септември

Състезание по летен биатлон за ветерани се организира в Троян на 13 и 14 септември, съобщи за БТА Тодор Комитов, главен експерт „Младежки дейности и спорт“ към общинската администрация. Състезанието ще се състои на стрелбищен комплекс „Вектор“ до Троян. Очаква се в него да се включат над 200 участници от цялата страна.

Организатори на състезанието са Община Троян и Клуб по биатлон и стрелба „Аякс“ – Троян, с подкрепата на Българската федерация по биатлон.

Право на участие в състезанието имат мъже над 40 години и жени над 35 години. През първия ден те ще мерят сили при крос и стрелба, а през втория - в дуелна стрелба.

Летният биатлон е разновидност на зимния, а на местно ниво има силни традиции в тези спортове, отбеляза Комитов. Сред състезателите, излезли от троянската школа по биатлон, са Владимир Илиев, Милена Тодорова, Лора Христова и др.

В Троян се намират две лицензирани стрелбища за биатлон, които са сред много малкото такива съоръжения в страната. В процес на изграждане е и нов ролбан за летен биатлон.

