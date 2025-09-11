Популярни
  Съкратиха трасето на днешния 18-и етап на колоездачната Обиколка на Испания

Съкратиха трасето на днешния 18-и етап на колоездачната Обиколка на Испания

  • 11 сеп 2025 | 10:01
  • 177
  • 0
Съкратиха трасето на днешния 18-и етап на колоездачната Обиколка на Испания

Организаторите на колоездачната Обиколка на Испания съобщиха, че са решили да съкратят индивидуалното бягане по часовник днес, за да избегнат по-нататъшни смущения в състезанието от пропалестински протестиращи.

18-ият етап в град Валядолид днес първоначално бе планиран с трасе от 27.2 километра, но сега участниците ще се състезават на 12.2-километрова дистанция, като стартът и финалът на етапа ще останат според първоначалния план.

"С цел осигуряване на по-голяма защита, организаторите на Вуелтата, в координация с Общинския съвет на Валядолид и след консултация с комисарите, решиха, че индивидуалният етап по часовник ще се проведе на трасе от 12.2 километра", се казва в изявлението.

Два етапа от състезанието - 16-ият и 11-ият, приключиха преждевременно, след като организаторите наредиха финал преди планирания край поради протести по маршрута.

