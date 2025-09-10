Популярни
  • 10 сеп 2025 | 21:13
България отново е на световната CS сцена със собствена организация

България отново има собствена организация в Counter-Strike. След дълги години отсъствие на изцяло български клуб в света на CS вече е време родината ни отново да има организация. Става въпрос за HAEMUS Esports.

В новосъздадения отбор ще влязат някои много разпознаваеми родни имена като Виктор "Duplicate" Митев, Денислав "dennyslaw" Димитров, Дейвид "h4rn" Бенчев, Костадин "rafftu" ТурбиноАлександър "hazza" Енгибаров и Веселин "doublemagic" Ангелов.

В състава dennyslaw ще остави снайпера, за да влезе в ролята на In-Game Leader. От своя страна h4rn ще се заеме с тежката задача да играе с AWP-то в тима.

