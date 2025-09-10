Популярни
  • 10 сеп 2025 | 19:35
Джулио Пелицари спечели предпоследния планински етап от Вуелтата, Вингегор остава начело

Италианецът Джулио Пелицари от отбора на Ред Бул-Бора-Хансгрое спечели 17-я етап от Обиколката на Испания - 143.2 километра от О Барко де Валдеорас до Алто де ел Моредеро. Това бе и предпоследният планински етап в тазгодишното 80-то издание на Вуелтата, което завършва в неделя.

Пелицари, който е лидер в класирането при младите състезатели, финишира с време от 3 часа и 37 минути и записа първата си етапна победа в Голяма обиколка. Втори на 16 секунди остана британецът Томас Пидкок (Q36,5), а трети на 18 секунди пристигна съотборникът на Пелицари Джай Хиндли от Австралия.

Лидерът в генералното класиране Йонас Вингегор (Висма Лийз а байк) финишира четвърти на още две секунди зад Хиндли, а пети на нови две секунди от датчанина е португалецът Жоао Алмейда (ОАЕ).

Така Вингегор запазва "червено трико" само четири етапа преди края. Втори в генералното класиране е Алмейда, който е на 50 секунди. Трети на 2:28 минути и само с теоретични шансове за спечелване на Вуелтата е Том Пидкок.

Отговорът кой ще спечели Обиколката на Испания до голяма степен ще бъде даден в утрешния ден, в който предстои индивидуално бягане по часовник. 18-ят етап е с начало и край във Валядолид и с дължина от 27.2 километра.

Снимки: Imago

