Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Стефан Топуров: Тодор Живков ми обеща награда

Стефан Топуров: Тодор Живков ми обеща награда

  • 10 сеп 2025 | 19:25
  • 1790
  • 0
Стефан Топуров: Тодор Живков ми обеща награда

Легендарният ни щангист Стефан Топуров разкри, че Тодор Живков лично му е обещал да получи нова кола, ако успее да победи Наим Сюлейманоглу на Олимпийските игри в Сеул през 1988 година. Топуров гостува в подкаста Код Спорт, където за първи път открехна вратата към някои от най-любопитните случки от приятелството си с Джобния Херкулес и работата си с железния Иван Абаджиев.

Първият човек в историята, вдигнал над главата си три пъти собственото си тегло, разказа от първо лице за бягството на Наим в Мелбърн и за почти непосилните тренировки на Абаджиев.

А какво се е случвало на Стефан Топуров при ударното сваляне на килограми преди състезанията, колко силно е било приятелството му със Сюлейманоглу, как политиката се е намесвала в спорта по онова време и колко далеч според него може да стигне Карлос Насар – гледайте в целия епизод.

Следвай ни:

Още от Други спортове

От метлата до върха на Балканите

От метлата до върха на Балканите

  • 10 сеп 2025 | 14:11
  • 1612
  • 1
"Лъвско сърце" счупи всички рекорди на десетата си годишнина

"Лъвско сърце" счупи всички рекорди на десетата си годишнина

  • 10 сеп 2025 | 12:29
  • 1406
  • 1
Директорът на Вуелтата обяви пропалестинските протести за незаконни

Директорът на Вуелтата обяви пропалестинските протести за незаконни

  • 10 сеп 2025 | 12:25
  • 1086
  • 0
Парк "Гео Милев" ще е домакин на първото издание на "Слатина Спорт Фест"

Парк "Гео Милев" ще е домакин на първото издание на "Слатина Спорт Фест"

  • 10 сеп 2025 | 10:55
  • 863
  • 0
Ети Стефанова: Не можех да повярвам, че позицията ми е толкова добра срещу Тан

Ети Стефанова: Не можех да повярвам, че позицията ми е толкова добра срещу Тан

  • 10 сеп 2025 | 10:29
  • 7743
  • 0
Еган Бернал спечели 16-ия етап на Обиколката на Испания, белязан от нови протести

Еган Бернал спечели 16-ия етап на Обиколката на Испания, белязан от нови протести

  • 9 сеп 2025 | 18:47
  • 1037
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

  • 10 сеп 2025 | 16:51
  • 12873
  • 72
Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

  • 10 сеп 2025 | 12:22
  • 31667
  • 24
България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

  • 10 сеп 2025 | 10:09
  • 16346
  • 57
Интересни двубои на старта на Висшата лига

Интересни двубои на старта на Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 14:05
  • 11435
  • 3
ЕвроБаскет 2025: Финландия на исторически полуфинал, чака своя съперник

ЕвроБаскет 2025: Финландия на исторически полуфинал, чака своя съперник

  • 10 сеп 2025 | 19:00
  • 14148
  • 0
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

  • 10 сеп 2025 | 12:21
  • 17680
  • 12