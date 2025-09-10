От метлата до върха на Балканите

В ранната утрин на 08.09.25 в СК „Академията“ — спортен клуб, скрит в сърцето на София — един млад мъж държи метла, докато съзнанието му още ехти от болката и радостта на миналата вечер. Той е Александър Георгиев на 23 години— хигиенист и нов балкански шампион по билярд. Разказ, който ври от болка, упоритост и гняв на една система, която изглежда не го забелязва.

Парадоксът е пълен:

Само часове преди началото на 4-ти кръг от веригата Балканска Билярдна Асоциация на турнира Александър е в клуба, не за тренировка, а за да почисти залата, тоалетните и да подготви всичко за големия ден. После оставя метлата в ъгъла, взима щеката и влиза в битка, която ще промени живота му.

Балканският връх

На 6–7 септември 2025 в София се проведе четвъртият кръг за годината от Balkan Billiard Championship, организиран от Balkan Billiard Association. В надпревара с най-добрите състезатели от 5 нации Александър Георгиев изигра най-силния турнир в кариерата си.

На полуфинала той надви лидера в балканската ранглиста, албанеца Ермал Дили – 9:7.

На финала се изправи срещу гръцката легенда Крис Папа Джорджо и след драматичен двубой триумфира отново с 9:7.

„Това е само началото. Балканският билярд има светло бъдеще, защото с играчи като Александър Георгиев, Георги Георгиев и Даниел Малчев (3 бронзови медала от предходните 3 турнира) България могат да бъдат фактор и на световната сцена,“ коментира Георги Божков, президент на Balkan Billiard Association, след финала.

Подиумът

1-во място: Александър Георгиев (България)

2-ро място: Крис Папа Джорджо (Гърция)

3-то място :

Георги Георгиев (България)

Ермал Дили (Албания)

Георги Георгиев също е състезател на клуб „Академията“ и доказан боец на международната сцена. Като представител на топ 50 в световната ранглиста по Matchroom и с множество международни успехи, той потвърждава, че България разполага не само с единични таланти, а с истинска школа на световно ниво.

Успоредно с големия шампионат в София се проведе и турнир за юноши под 19 години, който също събра таланти от целия Балкан.

1-во място: Андрей Гюрчиновски (Северна Македония)

2-ро място: Ирис Гаши (Косово)

3-то място

Георгий Терзийски (България)

Мала Шехо (Албания)

Сред тях особено впечатление направи най-младият участник в турнира – 13-годишният Георгий Терзийски от България, който стигна до бронзовото отличие. Само на 13, но вече с големи амбиции и успехи: тази година Георгий завърши 5-ти на Европейското първенство в дисциплината Straight Pool.

Терзийски е не просто изненада, а символ на бъдещето. С неговия талант и отдаденост българският билярд има своята надежда за следващото поколение шампиони.

От метлата до купата

Биографията на шампиона не е изпъстрена с аплодисменти и стипендии, а с нощи на уморителен труд, тишина и пренебрежение. В деня след титлата, Александър не е герой, който почива и празнува. Той е там — готов отново да хване метлата и да почисти тоалетните в клуба, на които дава и последната си капка енергия. Сложен обрат, който оголва абсурда: докато спортисти в други държави получават подкрепа, инструктори, медийно пространство — в България момчето, което заслужава слава, води тихата си битка сам.

Министерството на спорта традиционно подкрепя олимпийските дисциплини – футбол, волейбол, лека атлетика. А неолимпийските спортове? Често са лишени от бази, треньори, финансиране. Билярдът, макар и зрелищен, остава „на края“ – докато момчето, което чисти с метла, печели. Този парадокс е не просто несправедлив – той е национален провал.

Повече от спорт

Историята на Александър е повече от триумф — това е писмо до обществото. Той носи титла, която тежи, но не разполагаме с ключ, за да й дадем достъп до националната сцена. Днес Александър е шампион. Утре? Докато държавата не осъзнае, че „неолимпийският“ не значи „ненужен“, той остава герой в мъчителната, но вдъхновяваща битка за признание.

Текст и снимки: Българска федерация по билярд