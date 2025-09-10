Парк "Гео Милев" ще е домакин на първото издание на "Слатина Спорт Фест"

Незабравим уикенд, изпълнен със спорт, забавление и вдъхновение организира столичният район Слатина. На 13-ти и 14-ти септември 2025 г. от 11:00 часа парк „Гео Милев“ ще бъде домакин на първото издание на „Слатина Спорт Фест“.

Посетителите ще имат възможност да се запознаят отблизо с водещи спортни клубове от района. На 13-и септември ще видим демонстрации по спортна акробатика, шахмат, спортна стрелба, американски футбол, художествена гимнастика, баскетбол 3x3 и много други. 14-и септември пък ще е посветен на бойните изкуства, с демонстрации по фехтовка, джудо, карате, бокс и т.н.

Спортният фестивал е възможност за хора от всички възрасти да се докоснат до различни спортове, да пробват нови активности под ръководството на опитни треньори и на място да изберат подходящото спортно занимание за себе си или за своите деца.

Входът е свободен!

Проектът е финансиран по програма “София Спортува” 2025 на Столична община.