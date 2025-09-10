Гийом Пелтие: В България мога да постигна всичко!

"Усещам се като човек с много късмет, да съм в България. Тук имам чувството, че мога да направя всичко!".

Думите не са на някой престорен политик, навлизащ в предизборна кампания. А на французин. Гийом Пелтие. Който е "избран" от над 80 бойци в Bulgarian Top Team - създаден от него отбор, промотиращ български и чуждестранни състезатели по целия свят.

Именно двама от тях - Беноа Сен Дени и Умар Си - бяха сред звездите на вечерта на провелото се в "Акор Арена" в Париж събитие UFC Fight Night: Имамов срещу Боральо.

"UFC отново вярва в Беноа. За нас той винаги е бил човекът, когото всички видяха снощи. Нищо не се е променяло. Проблемът е, че в ММА ситуацията е много динамична. И днес може да си героя на вечерта, но с едно поражение отново минаваш на задна линия...

Получих обаждане от Хънтър Кембъл, след успеха на Беноа в Париж. Боецът ни ще получи много голям двубой и от организацията ни увериха, че ще го издигат отново", обнадежден бе Пелтие.

"В България вратите са винаги отворени, но за хората, които наистина искат да работят. Във Франция не е така, особено за чужденците. Според мен, ще бъде добре, ако българите оценяват повече страната си и остават в нея, вместо да търсят възможности за реализация в чужбина", коментира Гийом.

През кои бойни спортове е преминал самият той?

Коя ситуация и кой негов сънародник са конкретната причина за възникването на идеята за създаване на Bulgarian Top Team?

Какво ще последва в кариерата на впечатляващия Умар Си, който също представлява българския си мениджмънт по света?

Отговорите на тези и още много въпроси вижте лично от Гийом Пелтие в "Неформално с Георги Петков".