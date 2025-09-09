Асен Митков: Трябва да победим Азербайджан на 100%

Полузащитникът на младежкия национален отбор Асен Митков разкри, че е възстановен и готов за предстоящия мач с Азербайджан този следобед. Добрата новина в състава на България е, че няма контузени футболисти, като напусналите преждевременно срещата срещу Гибралтар (3:0) Митков и Михаил Полендаков вече са възстановени.

"Чувствам се добре, възстановен, просто получих леки схващания. Мисля, че трябва да победим на 100%, за да можем да имаме доста добри шансове, защото в следващите мачове имаме два много тежки съперници", коментира Митков пред "Диема".

Мачът от група "В" на европейските квалификации е от 17:00 часа в Баку.