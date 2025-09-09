Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U21
  3. Асен Митков: Трябва да победим Азербайджан на 100%

Асен Митков: Трябва да победим Азербайджан на 100%

  • 9 сеп 2025 | 14:54
  • 275
  • 0
Асен Митков: Трябва да победим Азербайджан на 100%

Полузащитникът на младежкия национален отбор Асен Митков разкри, че е възстановен и готов за предстоящия мач с Азербайджан този следобед. Добрата новина в състава на България е, че няма контузени футболисти, като напусналите преждевременно срещата срещу Гибралтар (3:0) Митков и Михаил Полендаков вече са възстановени.

"Чувствам се добре, възстановен, просто получих леки схващания. Мисля, че трябва да победим на 100%, за да можем да имаме доста добри шансове, защото в следващите мачове имаме два много тежки съперници", коментира Митков пред "Диема".

Мачът от група "В" на европейските квалификации е от 17:00 часа в Баку.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Добруджа се раздели с трима футболисти

Добруджа се раздели с трима футболисти

  • 9 сеп 2025 | 09:57
  • 2406
  • 0
Фирма и консорциум в конкуренция за 13 млн. лв. за трибуните на стадион "Христо Ботев"

Фирма и консорциум в конкуренция за 13 млн. лв. за трибуните на стадион "Христо Ботев"

  • 9 сеп 2025 | 09:52
  • 2696
  • 5
Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

  • 9 сеп 2025 | 09:50
  • 30881
  • 17
В Левски вече работят по зимната селекция

В Левски вече работят по зимната селекция

  • 9 сеп 2025 | 09:38
  • 25091
  • 13
Акрам Бурас ще бъде готов за битката с Локо (София)

Акрам Бурас ще бъде готов за битката с Локо (София)

  • 9 сеп 2025 | 09:09
  • 9803
  • 2
Александров и Табор с четвърта поредна победа

Александров и Табор с четвърта поредна победа

  • 9 сеп 2025 | 07:46
  • 1597
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

  • 9 сеп 2025 | 14:06
  • 9420
  • 31
Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

  • 9 сеп 2025 | 11:32
  • 14421
  • 50
В Левски вече работят по зимната селекция

В Левски вече работят по зимната селекция

  • 9 сеп 2025 | 09:38
  • 25091
  • 13
Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

  • 9 сеп 2025 | 09:50
  • 30881
  • 17
Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

  • 9 сеп 2025 | 08:28
  • 13443
  • 0
Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 07:23
  • 9149
  • 0