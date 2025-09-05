Димитров: Първото полувреме бяхме добре, но през вторто се отпуснахме

Популярни
  България U21
  5 сеп 2025 | 21:49
Селекционерът на младежкия национален отбор Александър Димитров бе доволен от успешния старт на квалификациите за Евро 2027. Наставникът е на мнение, че първото полувреме при победата над Гибралтар е било добро, но през втората част нашите са намалили оборотите.

"Доволен съм от отговорността, с която влязохме в мача. След това се отпуснахме и пропиляхме положенията. Радващо е, че през първото полувреме владеехме всичко. Стараехме се да правим всичко, което тренираме. На полувремето имаха други оказания. Съжалявам за втората част. Искахме да вкараме още голове, но за съжаление си загубихме времето през втората част", каза селекционерът Александър Димитров. 

