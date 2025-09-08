Официално: Spirit привлече Андрей "tN1R" Татаринович

Отборът на Team Spirit официално обяви привличането на Андрей "tN1R" Татаринович от Heroic. Руснакът ще заеме мястото на Мирослав "zont1x" Плахотия, който напуска активния състав н след две години.

Украинският геймър бе взет от академията на клуба през юли 2023 г..Още в първия си пълен сезон като титуляр zont1x помогна на Spirit да спечелят впечатляващ набор от трофеи като IEM Катовице, BLAST Spring Final и дори Мейджъра в Шанхай.

Татаринович вече е в състава на "драконите" след само осем месеца, прекарани с екипа на HEROIC. 24-годишният руснак бързо се наложи като водеща фигура в отбора със среден рейтинг от 1.19 в рамките на 74 карти.