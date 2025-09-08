Популярни
  Николай Боянов: Победата ни е напълно заслужена

  • 8 сеп 2025 | 09:16
Старши треньорът на Партизан (Червен бряг) сподели своето мнение за вчерашната победа на отбора срещу ФК Троян.

„Партизаните“ грабнаха първа победа в шампионата след две равенства на старта.

„Мисля, че победата беше заслужена. Изпуснахме още положения. Като игра има още какво да се желае, но най-важна беше победата, за да запишем първи три точки за сезона. Мисля, че така отборът ще бъде по-уверен за другия мач.“, заяви след срещата Николай Боянов.

„Момчетата подходиха сериозно към мача, защото, както видяхме, и Троян имаше не лоши ситуации“, добави още Боянов.

Преди изиграването на последния мач от кръга ФК Партизан е на четвърто място в класирането, веднага след трите тима с пълен актив от точки – Бдин (Видин), Академик (Свищов) и Локомотив (Мездра).

