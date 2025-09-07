Божидар "bzm" Богданов и Tundra детронираха Liquid и ще играят плейофи на TI 25

Божидар "bzm" Богданов и отборът му Tundra Esports победиха Team Liquid с 2:1 и се класираха за плейофите на The International 2025. Това се случи в решаващата среща за класиране на елиминациите в най-големия турнир по Dota 2, който от TL спечелиха преди година.
Двата тима си размениха по една игра, като от Tundra спечелиха първата, след което миналогодишните шампиони си върнаха рунд, докато не се стигна до финалния двубой, където bzm записа 9/1/9.
В първата си среща от плейфоите bzm и компания ще срещнат Xtreme Gaming, Team Tidebound или BetBoom Team.