  3. Герайнт Томас приключи спортната си кариера

  • 7 сеп 2025 | 20:15
  • 479
  • 0
Бившият победител в Тур дьо Франс и двукратен олимпийски шампион Герайнт Томас завърши 20-годишната си кариера в спорта, приключвайки последния етап от колоездачната обиколка на Великобритания в родния си град Кардиф.

39-годишният уелсец, който покори най-големите върхове в колоезденето от олимпийските трасета до Обиколката на Франция през 2018 година, обяви отказването си по-рано през настоящия сезон.

"Бях развълнуван да пресека финалната линия. Карах през Бърч Гроув и всички фенове и сякаш се задавих, карайки колело, което беше странно. Определено е емоционално, много специално. Беше невероятно да завърша точно тук. Подкрепата, която получих от публиката в последните години, е наистина невероятна", заяви Томас със сълзи на очи.

Състезателите от Обиколката на Великобритания изразиха уважението си към Герайнт Томас заедно с привържениците в дъждовното време на Острова, белязало последното състезание на уелсеца.

