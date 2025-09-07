Популярни
  Други спортове
  2. Други спортове
  България спечели бронзов медал в смесената отборна надпревара на Европейското първенство по еър бадминтон в Баку

България спечели бронзов медал в смесената отборна надпревара на Европейското първенство по еър бадминтон в Баку

  • 7 сеп 2025 | 15:10
  • 318
  • 0
България спечели бронзов медал в смесената отборна надпревара на Европейското първенство по еър бадминтон в Баку

Тимът на България спечели бронзов медал в смесената отборна надпревара на Европейското първенство по еър бадминтон в Баку (Азербайджан).

Националите, които в първите си срещи надделяха над Грузия с 60:45 и над Франция с 60:58, загубиха на полуфиналите от домакините от Азербайджан с 43:60, след което в спора за третото място победиха Нидерландия с 60:54 и взеха бронза.

Тимът е в състав: Димитрия Попстойкова, Силвана Генкова-Пандърова, Михаела Чолакова, Мирослав Петров, Христо Пенчев и Александър Пешев. Така България се класира отборно за Световния шампионат в Дубай през месец декември.

Европейски шампион стана Германия след успех над Азербайджан на финала с 60:49.

В последния ден на първенството днес продължават мачовете по тройки. Женският тим на България се класира за четвъртфиналите, където ще срещне Германия. Преди това националките спечелиха в групата срещу Турция с 13:11, 9:6, 11:9 и загубиха от Франция с 9:11, 10:8, 10:12, 12:10, 7:9.

