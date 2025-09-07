Защитник на Своге се размина с трансфер в Румъния

Неизлекувана контузия в рамото e спряла талантливия защитник на Спортист (Своге) Кристиян Христов от трансфер в румънското първенство, съобщи страницата RoFtbl23 в социалната мрежа Х, която следи първенствата във второто и третото ниво на север от река Дунав.

Левият бранител на свогенци Кристиян Христов е бил обект на интерес от борещия се за връщане в елита отбор на Киндия (Търговище), които имат само един футболист на този позиция. Роденият в София защитник обаче не играе от 16-и август насам, тъй като претърпя операция на рамото и това е прекратило интереса на румънците.

Кристиян Христов е юноша на Славия и в последните години играе като ляв бранител, но често е използван и като флангови играч. В първите четири кръга от първенството на българската Втора лига той беше титуляр във всеки един от двубоите, като вкара един гол, подаде една асистенция и помогна на тима си, изработвайки червен картон на противников футболист в мача със Севлиево. Интересното е, че откакто не е на терена, Спортист (Своге) влезе в лоша серия и претърпя три поредни поражения.

Операция на рамото обикновено отнема близо месец лечение и възстановяване със специални процедури при раздвижването след това.

Киндия (Търговище) в момента е на 5-о място в румънската втора лига с 10 точки от пет мача, като изостава на 3 от лидерите Търгу Муреш и Корвинул (Хунедоара).