Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спортист (Своге)
  3. Защитник на Своге се размина с трансфер в Румъния

Защитник на Своге се размина с трансфер в Румъния

  • 7 сеп 2025 | 11:56
  • 97
  • 0
Защитник на Своге се размина с трансфер в Румъния

Неизлекувана контузия в рамото e спряла талантливия защитник на Спортист (Своге) Кристиян Христов от трансфер в румънското първенство, съобщи страницата RoFtbl23 в социалната мрежа Х, която следи първенствата във второто и третото ниво на север от река Дунав.

Левият бранител на свогенци Кристиян Христов е бил обект на интерес от борещия се за връщане в елита отбор на Киндия (Търговище), които имат само един футболист на този позиция. Роденият в София защитник обаче не играе от 16-и август насам, тъй като претърпя операция на рамото и това е прекратило интереса на румънците.

Кристиян Христов е юноша на Славия и в последните години играе като ляв бранител, но често е използван и като флангови играч. В първите четири кръга от първенството на българската Втора лига той беше титуляр във всеки един от двубоите, като вкара един гол, подаде една асистенция и помогна на тима си, изработвайки червен картон на противников футболист в мача със Севлиево. Интересното е, че откакто не е на терена, Спортист (Своге) влезе в лоша серия и претърпя три поредни поражения.

Операция на рамото обикновено отнема близо месец лечение и възстановяване със специални процедури при раздвижването след това.

Киндия (Търговище) в момента е на 5-о място в румънската втора лига с 10 точки от пет мача, като изостава на 3 от лидерите Търгу Муреш и Корвинул (Хунедоара).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Войн Войнов: Изненада ме колективността в Левски

Войн Войнов: Изненада ме колективността в Левски

  • 7 сеп 2025 | 09:58
  • 1129
  • 0
Бивша звезда на Грузия: Фаворити сме, ще победим България!

Бивша звезда на Грузия: Фаворити сме, ще победим България!

  • 7 сеп 2025 | 07:15
  • 10050
  • 11
50 000 души чакат "лъвовете"

50 000 души чакат "лъвовете"

  • 7 сеп 2025 | 06:40
  • 8225
  • 20
България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

  • 7 сеп 2025 | 06:15
  • 12865
  • 36
Иван Иванов: Победата е добра основа, но имаме още много работа

Иван Иванов: Победата е добра основа, но имаме още много работа

  • 7 сеп 2025 | 01:36
  • 2633
  • 1
Рилци си тръгна с точките от Търговище

Рилци си тръгна с точките от Търговище

  • 7 сеп 2025 | 01:15
  • 1404
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Прекалено респектирани бяхме срещу Испания, надявам се Левски да детронира Лудогорец

Кривия: Прекалено респектирани бяхме срещу Испания, надявам се Левски да детронира Лудогорец

  • 7 сеп 2025 | 11:38
  • 1119
  • 1
Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

  • 7 сеп 2025 | 10:05
  • 8026
  • 4
България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

  • 7 сеп 2025 | 06:15
  • 12865
  • 36
Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

  • 7 сеп 2025 | 08:00
  • 5283
  • 0
Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

  • 7 сеп 2025 | 07:45
  • 5231
  • 0
Осминафиналите на ЕвроБаскет продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

Осминафиналите на ЕвроБаскет продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

  • 7 сеп 2025 | 07:00
  • 5063
  • 0