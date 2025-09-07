Стефан Пенсов: Странични фактори ни попречиха да вземем точка

ФК Секирово (Раковски) загуби за първи път на стадион „Петър Парчевич“ от 1-ви март тази година. Отборът отстъпи с 1:2 на изпадналия от професионалния футбол Несебър. Двубоят беше част от шестия кръг на Югоизточната Трета лига. с

Гостите от морето поведоха с 1:0 през първото полувреме, а през втората част увеличиха аванса си. В края Запрян Запрянов върна един гол за „секирите“ от дузпа.

„Искам да поздравя момчетата за добрата игра днес. Не бяхме надиграни в никакъв случай. Имаше странични фактори, които ни попречиха да вземем поне точка“, сподели след срещата президентът на отбора Стефан Пенсов.

След 6 победи и 4 равенства в последните си 10 домакински срещи, „секирите“ допуснаха първо поражение от над 6 месеца. За последно Загорец (Нова Загора) си тръгна като победител от едноименния квартал в град Раковски.

В седмия кръг Секирово гостува на лидера Марица (Пловдив) в събота, 13-ти септември, от 17 часа.