Беноа Сен Дени вдигна публиката в Париж на крака с категоричен успех

  7 сеп 2025 | 00:28
Беноа Сен Дени записа втори пореден успех в UFC, като отказа Маурисио Руфи със събмишън във втория рунд на основната подгряваща битка на събитието UFC Париж в "Акор Арена".

В първия рунд Сен Дени не криеше, че иска да пренесе двубоя максимално бързо на земята. След няколко опита за хай-кик французинът събори съперника си. Първо се пребори за маунт, а след това и на гърба на Руфи, но така и не успя да стигне до събмишъна. Бившият военен от Френския легион стигна до още едно събаряне и още една доминантна позиция, но не успя да завърши битката в първата част. 

Във втория рунд Сен Дени изпитваше затруднения да пренесе битката на земя, но в средата на рунда успя с препъване и захват през кръста да събори бразилеца. След това спортистът с прякор Бога на войната се “закачи” на гърба на опонента му и приложи задушаващата техника “rear-naked-choke”.

