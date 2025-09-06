Марк Солер спечели 14-ия етап от колоездачната обиколка на Испания

Марк Солер спечели 14-ия етап от колоездачната обиколка на Испания. Представителят на домакините направи силно финално изкачване, докато Йонас Вингегор запази лидерската си позиция в генералното класиране на състезанието.

31-годишният Солер остави зад себе си единствения си преследвач Йоханес Стауне-Митет в последните 17 километра, които бяха изкачване до Ла Фарапона. Испанецът изгради преднина от повече от една минута на първото място в 139-километровото трасе с планински преход от Авилес.

Вингегор направи късен опит да навакса изоставането си, завършвайки на 39 секунди зад Марк Солер. Португалецът Жоао Алмейда преследва датчанина до финалната линия, за да остане втори в надпреварата за червената фланелка.

Представителят на Испания финишира първи за 3:48.22 часа и записа дебютна етапна победа в тазгодишното издание на Вуелтата.

В генералното класиране продължава да води Йонас Вингегор с 53:19:49 часа. На втора позиция е Алмейда, който изостава на 48 секунди. Трети до момента е британецът Том Пидкок. Той е на 2:38 минути след Вингегор.

Обиколката на Испания завършва на 14 септември в Мадрид.

Снимки: Imago