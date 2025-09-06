Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Янтра (Габрово)
  Янтра писа тройка на Севлиево

Янтра писа тройка на Севлиево

  • 6 сеп 2025 | 18:58
  • 889
  • 1
Янтра писа тройка на Севлиево

В среща от седмия кръг на Втора лига Янтра (Габрово) постигна убедителна победа с 3:0 над Севлиево на стадион „Христо Ботев“. Домакините доминираха през целия мач, демонстрирайки отлична организация и ефективност в атака, докато гостите не успяха да намерят отговор на натиска.

Още в 10-ата минута Янтра откри резултата с гол на Денислав Ангелов. В 16-ата минута Мартин Райнов удвои преднината. През второто полувреме Янтра продължи да контролира играта, а Севлиево трудно стигаше до опасни положения. В 61-ата минута Георги Бабалиев оформи крайния резултат 3:0.

С тази победа Янтра затвърждава силното си представяне в първенството, докато Севлиево ще трябва да преосмисли тактиката си преди следващия кръг. Домакините показаха, че са сериозен претендент за челните позиции във Втора лига, а феновете им напуснаха стадиона с широки усмивки.

