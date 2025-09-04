Популярни
България ще опита да се противопостави на звездната селекция на Испания - на живо с атмосферата и съставите преди мача
Севлиево се подсили със защитник

  4 сеп 2025 | 19:39
Никола Борисов подписа със Севлиево, съобщиха от клуба. 24-годишният защитник пристига в отбора като свободен агент броени дни, след като се раздели с Марек, където бе привлечен по настояване на старши треньора Петър Колев, но раздялата с наставника доведе до освобождаването и на талантливия бранител.

Никола Борисов е роден на 21 ноември 2000 г. Юноша е на ЦСКА, като в тийнейджърска възраст е изпращан от "армейците" под наем в Ловеч.

Марек привлече бивш юношески национал
Марек привлече бивш юношески национал

Впоследствие отива за половин година в Нефтохимик през есента на 2020 г. В периода 2021-2023 е част от Спартак (Варна), за който записва 47 мача и 2 гола във Втора лига плюс още 5 срещи под наем в Дунав (Русе).

През сезон 2023/24 помага на варненския Фратрия да спечели промоция в Североизточна Трета лига, а през миналата кампания изигра 23 мача за дубъла на ЦСКА във втория ешелон, като в тях отбеляза 2 попадения.

