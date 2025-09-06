Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  БК Ънстопабъл Добрич организира турнир за юноши и девойки

БК Ънстопабъл Добрич организира турнир за юноши и девойки

  • 6 сеп 2025 | 14:55
  • 379
  • 0
БК Ънстопабъл Добрич организира турнир за юноши и девойки

БК Ънстопабъл Добрич организира приятелски турнир за юноши и девойки преди старта на сезона. Събитието ще се състои в началото на следващата седмица. То ще се проведе на 8 септември (понеделник) в зала „Добротица“, като ще стартира в 10:00 часа и ще продължи през целия ден.

В мъжката част участие ще вземат отборите на Ънстопабъл, Шумен и Доростол до 15-годишна възраст. При девойките ще се включат тимовете на Ънстопабъл, Черно море и Доростол до 16 години.

Ето и програмата на турнира:

10:00 Ънстопабъл – Черно море – девойки 16 г.

11:30 Ънстопабъл – Шумен – юноши 15 г.

13:00 Доростол – Черно море – девойки 16 г.

14:30 Шумен – Доростол – юноши 15 г.

16:00 Ънстопабъл – Доростол – девойки 16 г.

17:30 Ънстопабъл – Доростол – юноши 15 г.

