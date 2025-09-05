Пето място за Виктор Скерлев на Европейското по джудо за младежи

Популярни
  • 5 сеп 2025 | 17:13
Виктор Скерлев завърши пети в Европа на първенството на континента за младежи в Братислава, Словакия.

В решителната схватка за бронза българинът отстъпи със златна точка пред французина Петер Жан при 73-килограмовите.

Преди това възпитаникът на "Шун Джудо" постигна три победи и загуба на полуфиналите. В ъгъла на Виктор във всичките срещи бе неговият треньор и баща Свилен Скерлев. Досега националът има в кариерата си 8 медала на международното татами, като 7 са на европейски купи и бронз от европейското през 2024-а.

